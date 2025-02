La presidenta de #M茅xico, #ClaudiaSheinbaum, anunci贸 este viernes que envi贸 una carta a su hom贸logo estadounidense, #DonaldTrump, con el objetivo de evitar la imposici贸n de #aranceles del 25 % al acero y aluminio. La mandataria argument贸 que Estados Unidos mantiene un super谩vit de 6.897 millones de d贸lares en estos metales con M茅xico.



鈥淓l d铆a de ayer mand茅 una carta al presidente #Trump con la gr谩fica del super谩vit que tiene Estados Unidos con M茅xico en el caso del acero y del aluminio鈥, declar贸 #Sheinbaum en su conferencia matutina. Explic贸 que M茅xico no deber铆a verse afectado por estos impuestos, ya que la justificaci贸n de Trump para imponer tarifas es el supuesto d茅ficit comercial estadounidense, lo cual 鈥攕eg煤n ella鈥 no aplica en este caso, ya que 鈥淓stados Unidos exporta m谩s acero y aluminio a M茅xico de lo que importa鈥.



La presidenta mexicana tambi茅n mencion贸 que en su misiva incluy贸 datos presentados el martes por el secretario de Econom铆a, Marcelo Ebrard. Seg煤n Ebrard, a diferencia de pa铆ses como Australia, #Canad谩 y #China, Estados Unidos mantiene un super谩vit comercial con M茅xico en estos metales. Adem谩s, se帽al贸 que M茅xico es el principal destino de las exportaciones sider煤rgicas estadounidenses, representando el 52 % de sus ventas globales al cierre de 2024.



Por su parte, el presidente Donald Trump mantuvo su ret贸rica agresiva sobre los aranceles. Durante una sesi贸n de firma de decretos en el Despacho Oval, adelant贸 que las tarifas a los autom贸viles podr铆an entrar en vigor el 2 de abril, justo un d铆a despu茅s de que su gabinete le entregue informes sobre nuevas medidas arancelarias.



Desde su toma de posesi贸n el 20 de enero, Trump ha impuesto un arancel del 10 % a todas las importaciones chinas, ha anunciado y pospuesto en un mes los aranceles del 25 % a bienes mexicanos y canadienses no energ茅ticos, y fij贸 el 12 de marzo como la fecha de inicio para los aranceles al acero y aluminio. Adem谩s, orden贸 dise帽ar un plan para imponer aranceles rec铆procos a los pa铆ses que graven las importaciones estadounidenses.



Analistas han advertido sobre el impacto de estas medidas en M茅xico, que es el tercer proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos, solo detr谩s de Canad谩 y Brasil, seg煤n el Instituto Estadounidense del Hierro y Acero. De hecho, el 82 % de las exportaciones mexicanas de estos metales tienen como destino el mercado estadounidense, seg煤n un informe del Banco Base.



