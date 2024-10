Esta semana, la Policía Nacional capturó al ciudadano chino Shaokun Wen, considerado uno de los estafadores más buscados de China. Wen, originario de la provincia de Shandong, vivía en el distrito de Miraflores, y es acusado de apropiarse de más de cuatro millones de yuanes en su país. Su detención se produjo luego de que la Interpol emitiera una notificación roja en su contra.



De acuerdo con el coronel Franco Romero, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Wen era el representante de una empresa china que operaba legalmente en Perú desde 2021, dedicada al acopio de mineral. Sin embargo, aprovechó su posición para crear una empresa paralela y desviar los minerales a una compañía en China, registrada a nombre de su madre.



Según la notificación roja de Interpol, Wen era empleado de la importadora china Shanxi Sheng Tang Tian Li International Trading Co. Ltd, que en 2020 había importado más de 14 toneladas de mineral desde Perú. Para llevar a cabo sus operaciones fraudulentas, Wen fundó la empresa New Era Meila SAC en Perú, la cual parecía ser una filial de la compañía asiática. Estas operaciones ilegales le permitieron acumular un patrimonio millonario.



ESCAPÓ DE SECUESTRO



La captura de Wen se precipitó luego de que protagonizara un incidente al escapar de un secuestro saltando desde el segundo piso de un edificio. Según su abogado, Luis Felipe Elías, Wen había retirado 290 mil soles para comprar un vehículo de alta gama antes de ser secuestrado. La policía ha identificado a dos peruanos implicados en el caso, mientras que Wen permanecerá en prisión preventiva por los próximos 10 meses.

