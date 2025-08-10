GRABADO el 10-08-2025

SPORTING CRISTAL VS FBC MELGAR EN VIVO LOS 'CELESTES' PELEARÁN POR SER LIDER EN LA TABLA

Censos 2025: Más de 1300 censistas recorren la región de Cusco.

Cusco: Familias piden reactivación de búsqueda de ingenieros desaparecidos en el río Vilcanota.

MTC y ATU reabren de manera parcial la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón).

Cusco: Caos en Machu Picchu tras nueva modalidad de venta de boletos implementada por el MINCUL.

Piura: Artistas Piuranos pintan mural de 'El Greco' el ángel de los ahogados.

'El Monstruo': PJ dicta 36 meses de detención domiciliaria contra la madre de Erick Moreno.

Piura: Moradores del sector 10 del A.H. Nueva Esperanza olvidados por sus autoridades.

Piura se seca bajo la sombra de la ineficiencia de EPS Grau.

SPORTING CRISTAL VS FBC MELGAR EN VIVO LOS 'CELESTES' PELEARÁN POR SER LIDER EN LA TABLA.

Cercado de Lima: Ultiman detalles para reapertura de Paseo Colón.

Gustavo Petro va a insistir en acusar al Perú: "Tiene una lucha con la oposición en su país".

Hombre en estado de ebriedad sobrevivió tras caer al río en El Agustino.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 09/08/25.

Andy Carrión: "La Fiscal de la Nación debería ser restituida".

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 09/08/25.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

