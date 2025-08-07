GRABADO el 07-08-2025

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25

Desde Exitosa Noticias

'Castor' canta EN VIVO la polca de la 'U' por su aniversario: "Me ha dado muchas alegrías".

EXITOSA DEPORTES UNIVERSITARIO CELEBRA SUS 101 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL - 7/08/25.

Gobierno de Colombia recibió invitación de Perú para reactivar COMPERIF en Lima, anuncia Petro.

Fiorella Kollmann presenta "El viaje de Belula" una obra sobre amor, duelos y la muerte.

Petro advierte al Perú: Si el diálogo no funciona, iremos a instancias internacionales.

Exitosa y La Patrona entregan un delicioso 'mostrito' a los fieles oyentes.

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa".

Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó".

Cercado de Lima: Presentan al nuevo superintendente de Sutran y anuncian plan de fiscalización.

Gustavo Petro participa en ceremonia de aniversario por la Batalla de Boyacá.

¡Imperdible! Royal Circus estará en Lima hasta el 31 de agosto con un espectáculo vibrante.

SJL: Exitosa y 'La Patrona' entregan un rico monstruito a los fieles oyentes de los 95.5 FM.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

