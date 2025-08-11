Delantero de PALMEIRAS dejó FUERTE MENSAJE a Universitario previo al partido por COPA Líbero
Vitor Roque, goleador de Palmeiras, no se guardó nada y dejó un firme mensaje sobre Universitario de Deportes previo al duelo por los octavos de final de la CopaLibertadores 2025.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ
Desde Líbero
Zambrano expresó su fastidio tras conocer que desde la 'U' quieren cambiar fecha del clásico.
Se filtra el millonario sueldo que Junior planeaba pagarle a Cueva Líbero.
¿LAPADULA A SPORTING CRISTAL? Los 'celestes' siguen reforzándose pensando en el CLAUSURA Líbero.
Delantero de PALMEIRAS dejó FUERTE MENSAJE a Universitario previo al partido por COPA Líbero.
ALIANZA LIMA prepara REFUERZO para partidos ante U. CATÓLICA y UNIVERSITARIO Líbero.
JORGE FOSSATI tomó RADICAL decisión para el próximo partido de UNIVERSITARIO por la LIGA 1 Líbero.
SPORT BOYS perdió ante UNIVERSITARIO y los rosados separan a pieza clave en Clausura Líbero.
LUIS ADVÍNCULA remece BOCA JUNIORS con sorpresiva DESPEDIDA Líbero.
UNIVERSITARIO ES PUNTERO DEL CLAUSURA: Hinchas reaccionan al triunfo crema en el Monumental Líbero.
HINCHAS DE UNIVERSITARIO REACCIONAN TRIUNFO 1-0 ANTE SPORTING BOYS Líbero.
UNIVERSITARIO GANA 1-0 A SPORT BOYS POR EL TORNEO CLAUSURA Líbero.
UNIVERSITARIO venció 1-0 a SPORT BOYS en el Monumental por el Torneo Clausura Líbero.
UNIVERSITARIO VS SPORT BOYS FECHA 5 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.
LUIS ABRAM rechazó ALIANZA LIMA por amor a SPORTING CRISTAL Líbero.
Corte ratifica condena por ESTAFA contra jugador de UNIVERSITARIO, DIEGO CHURÍN Líbero.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
Líbero
Todos los videos desde Líbero en Youtube.