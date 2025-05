GRABADO el 12-05-2025

¿Por qué no hay una orden de captura contra alias Cuchillo? Esto responde la Policía Nacional

El coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, explicó por qué hasta el momento no existe una orden de captura contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, sindicado como el principal sospechoso de la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz. Según precisó, el caso aún se encuentra en fase de investigación, por lo que el Poder Judicial no ha emitido ninguna orden de detención.



Aunque no confirmó su implicancia directa en los hechos, el coronel Moreno Panta no descartó que Rodríguez Díaz esté detrás del crimen múltiple ocurrido en La Libertad. Añadió que las investigaciones para determinar su responsabilidad continúan en curso y se manejan con reserva, dada la complejidad del caso.



Cabe señalar que alias Cuchillo viajó recientemente a Colombia, lo que generó cuestionamientos sobre una supuesta fuga. Sin embargo, su salida del país ocurrió en un contexto en el que aún no pesaba sobre él ningún mandato judicial que impidiera su desplazamiento internacional.



ENVIÓ CARTA NOTARIAL



Desde Colombia, Rodríguez Díaz envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo una rectificación inmediata por haberlo acusado públicamente de liderar la masacre. En el documento, argumenta que las declaraciones realizadas por la mandataria el 5 de mayo vulneran su honor y fueron expresadas sin pruebas concluyentes.





