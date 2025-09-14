GRABADO el 14-09-2025

Un helicóptero espía de EE. UU. ha escalado las tensiones con Venezuela.

Un exasesor de Trump especula con una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro, mientras él responde con un plan de "operación resistencia".

Venezuela TensionesMilitares Intervención Maduro DonaldTrump panamericanatv Panorama

Desde Panorama

