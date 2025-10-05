GRABADO el 08-10-2025

Altos funcionarios deben renunciar si postulan en 2026 Edición Mediodía Noticias Perú

El próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios del Estado renuncien a sus cargos si desean postular a las elecciones generales del 2026. El Jurado Nacional de Elecciones brindó detalles sobre los procedimientos y fechas clave que deben seguir quienes aspiran a participar en los comicios.

Mediodía Edición Mediodía, Noticias Perú

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

