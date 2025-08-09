GRABADO el 09-08-2025

Chaclacayo: un muerto y varios heridos deja choque de vehículos conocidos como 'Chosicanos'

Esta mañana, un accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la Carretera Central, distrito de Chaclacayo, dejó un fallecido y varios heridos de consideración. En el suceso están involucrados dos vehículos conocidos como 39Chosicanos39.



Testigos señalaron que alrededor de las 7:00 de la mañana, el conductor de una moto habría intentado adelantar a varios vehículos de transporte público. La maniobra provocó la fuerte colisión de los referidas unidades, con consecuencias fatales.



INTERNADOS



Según se conoció, la víctima mortal sería el conductor de la moto, cuya identidad no fue revelada. Los heridos, hombres mujeres y niños, fueron trasladados de emergencia al hospital de Huaycán y al de Vitarte, varios quedaron internados.



Hasta dichos nosocomios llegaron familiares de los heridos que se montaron muy consternados por lo sucedido. En el lugar de la tragedia se esperaba la llegada del fiscal de turno para que ordene el traslado del cadáver a la morgue.





