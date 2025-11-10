GRABADO el 10-11-2025

Pedro Yaranga señaló que el camarada 'Omar' participó en enfrentamientos contra el Ejército

En diálogo con Exitosa, el experto en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga señaló que el camarada 'Omar' participó en enfrentamientos contra el Ejército y la Policía Nacional. Además, detalló que falleció tras no resistir una intervención quirúrgica de alto riesgo en plena selva.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú PedroYaranga Ejército Camarada

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con PEDRO PAREDES - 10/11/25.

José Jerí: "Es importante inculcar desde el colegio el amor a nuestros símbolos patrios".

Miguel Ángel Rodríguez Mackay: "Betssy Chávez y México se están aprovechando de la situación".

Pedro Yaranga señaló que el camarada 'Omar' participó en enfrentamientos contra el Ejército.

José Jerí: "Es importante inculcar desde el colegio el amor a nuestros símbolos patrios".

Motociclistas aseguran que chaleco con placa no reduce la criminalidad: 'Es una norma desfasada'.

Desde hoy, los alimentadores Torre Blanca y Carabayllo llegarán al terminal Chimpu Ocllo.

Betssy Chávez permanece más de 7 días en la residencia de la Embajada de México.

Decreto Supremo declara de interés nacional los 'Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

SJL: Vecinos denuncian que en la zona existen varias fábricas y almacenes clandestinos.

Congreso propone hasta con 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro durante protestas.

Damnificados denuncian abandono de las autoridades y piden apoyo tras perderlo todo.

Huaral: Madre e hijos menores hallados sin vida en vivienda ex pareja es el principal sospechoso.

Cusco: Bus interprovincial se despistó y dejó el saldo de al menos tres personas fallecidos.

SJL: Menor de edad y cuatro predios resultaron afectados tras incendio en fábrica de thinner.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con PEDRO PAREDES - 10/11/25

video

José Jerí: "Es importante inculcar desde el colegio el amor a nuestros símbolos patrios"

video

Miguel Ángel Rodríguez Mackay: "Betssy Chávez y México se están aprovechando de la situación"

video

Pedro Yaranga señaló que el camarada 'Omar' participó en enfrentamientos contra el Ejército

video

José Jerí: "Es importante inculcar desde el colegio el amor a nuestros símbolos patrios"

video

Motociclistas aseguran que chaleco con placa no reduce la criminalidad: 'Es una norma desfasada'

video

Desde hoy, los alimentadores Torre Blanca y Carabayllo llegarán al terminal Chimpu Ocllo

video

Betssy Chávez permanece más de 7 días en la residencia de la Embajada de México

video

Decreto Supremo declara de interés nacional los 'Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025

video

SJL: Vecinos denuncian que en la zona existen varias fábricas y almacenes clandestinos

video

Congreso propone hasta con 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro durante protestas

video

Damnificados denuncian abandono de las autoridades y piden apoyo tras perderlo todo

video

Huaral: Madre e hijos menores hallados sin vida en vivienda ex pareja es el principal sospechoso

video

Cusco: Bus interprovincial se despistó y dejó el saldo de al menos tres personas fallecidos

video

SJL: Menor de edad y cuatro predios resultaron afectados tras incendio en fábrica de thinner

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo