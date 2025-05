GRABADO el 16-05-2025

¿Disolución de partido? ¿Sanción penal? Abren investigación a 'Primero la gente' por firmas falsas

La Fiscalía ha abierto una investigación al partido 'Primero la Gente' por el caso de firmas falsas en sus afiliados. Surge la duda: ¿cuál será la consecuencia? ¿Esto marcará un precedente para que no vuelva a ocurrir? Renzo Bambarén, de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, analiza este caso.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ EN MARCHA BLANCA: ¿QUÉ DIJERON LOS PASAJEROS?.

Detienen a mujer vinculada con 'Cuchillo': Es abogada y ha estado afiliada a partidos políticos.

HABLA MADRE DE PRESUNTA PAREJA DE 'CUCHILLO'.

LATINA EDICIÓN MATINAL - VIERNES 16 DE MAYO DEL 2025.

Reacciones de pasajeros al nuevo aeropuerto peruano: Comparan al Jorge Chávez con el de Madrid.

"No hay señalizaciones": Peruanos conocen nuevo aeropuerto y esta es su opinión más sincera.

Viaja a China sin visa: esto es lo que tienes que saber.

Salhuana sobre viaje de presidenta al Vaticano: "Con su presencia el Perú estará bien representado".

Canciller Schialer: "Sería un honor que Dina Boluarte tenga una audiencia con el papa".

Raúl Pérez Reyes brindó detalles sobre la marcha blanca en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

¿Disolución de partido? ¿Sanción penal? Abren investigación a 'Primero la gente' por firmas falsas.

¿Qué temas urgentes debe atender Boluarte y su nuevo gabinete? Maricarmen Alva analiza panorama.

Los primeros pasajeros en llegar al nuevo aeropuerto de Perú: Así reaccionaron al Jorge Chávez.

Así gritó 'Checho' Ibarra los goles de Cienciano frente a Deportes Iquique por copa Sudamericana.

CRIMEN EN PATAZ: CAE MIGUEL RODRÍGUEZ DÍAZ ALIAS 'CUCHILLO' EN COLOMBIA.

Además hoy día 16 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.