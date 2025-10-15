GRABADO el 15-10-2025

Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua

LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.

ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..

El rap del rocoto relleno.

DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.

HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA.

El género musical más rico en vocabulario presente en el marco del X Congreso.

Concierto de los tunos de la UNSA.

LA IMPORTANCIA DE MIGUEL DE CERVANTES EN LA ACTUALIDAD .

Sacaron el cuadro de los heroes de la pandenia.

Crecimiento urbano descontrolado: cuando el cemento arrasa con lo nativo.

Conversamos con Raúl Romero y Carla Galdoz de La Bibliobici.

Hablamos con el caricaturista arequipeño Omar Zevallos.

LA INFORMALIDAD PROPICIA LA EXTORSIÓN.

LLEVA A TU NIÑO A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

