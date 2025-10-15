Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua
Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua peruanos y extranjeros se juntaron para entenderse en el lenguaje universal del baile. DiarioElPueblo Arequipa
LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.
ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..
El rap del rocoto relleno.
DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.
HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA.
El género musical más rico en vocabulario presente en el marco del X Congreso.
Concierto de los tunos de la UNSA.
LA IMPORTANCIA DE MIGUEL DE CERVANTES EN LA ACTUALIDAD .
Sacaron el cuadro de los heroes de la pandenia.
Crecimiento urbano descontrolado: cuando el cemento arrasa con lo nativo.
Conversamos con Raúl Romero y Carla Galdoz de La Bibliobici.
Hablamos con el caricaturista arequipeño Omar Zevallos.
LA INFORMALIDAD PROPICIA LA EXTORSIÓN.
LLEVA A TU NIÑO A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
