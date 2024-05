Tras el ataque con explosivos contra una torre de alta tensión propiedad de la minera Poderosa en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, varias instituciones están exigiendo acciones efectivas a las autoridades.



Aunque hasta ahora solo se han reportado daños materiales en la propiedad de la empresa minera, no se puede descartar la posibilidad de que en el futuro haya personas afectadas. Al parecer, ya se han detenido sospechosos relacionados con el atentado.



El titular del Ministerio del Interior, Walter Ortíz, destacó que el incidente ocurrió en una zona que, a diferencia de otras áreas afectadas por la delincuencia, como la provincia de Pataz, no se encuentra en situación de emergencia.



No es la primera vez que ocurren este tipo de eventos contra empresas privadas en la región, por lo que se espera que las autoridades tomen medidas urgentes al respecto.







