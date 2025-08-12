GRABADO el 12-08-2025

Exmilitar que trabaja como sereno en VMT fue detenido por disparar a delincuentes

Testigos señalan que el vehículo usado por los agresores ya estaba vinculado a robos.


Magdalena: Sujeto mata con un destornillador a su inquilino argentino tras una discusión.

Exmilitar que trabaja como sereno en VMT fue detenido por disparar a delincuentes.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 12 de agosto del 2025.

Sujeto asesinó a su hermana por la herencia: Ambos estaban tomando licor en la misma casa.

Madre de familia sufrió robo de 30 mil soles durante extraña llamada.

"Secretos de Cocina": Programa del martes 12 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 12 de agosto de 2025.

Comerciante denuncia a sujeto que le robó ¡Y este se venga agarrándolo a batazos y cuchillazos!.

Yurimaguas: Brujo acaba con la vida de una madre y su hija en pleno ritual.

Patrullero atropella a abuelita, no la quieren atender en la clínica y termina perdiendo la vida.

Delincuentes ponen de rodillas a sus víctimas para robarles todo.

Pareja se despedía con un beso en la puerta de su casa ¡Y terminaron siendo asaltados!.

ATV Noticias Edición Central: Programa del 11 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 11 de agosto de 2025.

Mamá del 'Monstruo' habría logrado detención domiciliaria con informe médico falso.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

