GRABADO el 19-09-2025

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable

Delia Espinoza brindó lo que serían sus últimas declaraciones como fiscal de la Nación. En conferencia de prensa dio por hecho la sanción en su contra impuesta por la Junta Nacional de Justicia, aunque reiteró que esta decisión es inconstitucional.



No obstante, aprovechó el espacio para denunciar las presiones ejercidas por el Gobierno y partidos políticos desde que asumió el cargo. Reveló que, apenas juró, desde el Ejecutivo le exigieron que sea amigable, algo que rechazó y que, según dijo, marcó el inicio de una serie de críticas y confrontaciones en su contra.



Asimismo, hizo mención a la denuncia presentada contra Fuerza Popular, señalando que la denuncia fue interpuesta por ciudadanos y se basa en la ley de organizaciones políticas. Sobre este punto, cuestionó que la PCM haya emitido hoy un comunicado en defensa del fujimorismo, criticando su pedido de declarar ilegal a dicho partido.



En su mensaje final, exhortó a jueces y fiscales a no rendirse en la lucha contra la corrupción, remarcando que la verdad tarde o temprano sale a la luz.



