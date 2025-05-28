Al Día con Willax - MAY 28 - SUJETO ROBA CELULAR DE MOSTRADOR EN RESTAURANTE Willax
Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.
Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.
Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion
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Desde Willax Televisión
Al Día con Willax - MAY 28 - 4/5 - SUSPENDERÁN VUELOS EN EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - PIDEN QUE REGIDOR SE HAGA RESPONSABLE DE APARATOSO CHOQUE Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - SE ENFRENTA A DELINCUENTE Y RECUPERA SU CELULAR Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - ESCOLARES SE ENFRENTAN A GOLPES EN LOSA DEPORTIVA Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - 5/5 - PERÚ PODRÍA PERDER CON ODEBRECHT TRAS ENAGAS Willax.
Yo Caviar - MAY 28 - 1/1 - ESTADO INDEMNIZA EN ESPAÑA POR PRISIÓN INJUSTA Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - 3/5 - PJ PROGRAMÓ AUDIENCIA CONTRA BERMEJO Y BELLIDO Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - 2/5 - MONTESINOS PODRÍA SALIR EN LIBERTAD POR SU EDAD Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - ASOCIACIONES DE MOTOCICLISTAS DENUNCIAN A DINA BOLUARTE Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - MEDIOS ESTARÁN OBLIGADOS A ENTREGAR 10 DE SU PROGRAMACIÓN Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - NIÑA GRAVE TRAS CAER DE UN MURO DE 5 METROS Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - SICARIO ASESINA A HOMBRE DENTRO DE CARWASH Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - MUJER MUERTE TRAS UNA PRESUNTA DISCUSIÓN CON SU PAREJA Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - SUJETO ROBA CELULAR DE MOSTRADOR EN RESTAURANTE Willax.
Al Día con Willax - MAY 28 - INTENTAN ROBAR CAMIONETA CON UNA MENOR DENTRO Willax.
Además hoy día 28 de Mayo en el calendario del Perú.
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