GRABADO el 20-09-2025

¡ATENCIÓN! Conoce los desvíos por la procesión Señor de los Milagros 2025 LR

Señor de los Milagros 2025 procesión en Lima con desvíos y cierres de calles. Este sábado 4 de octubre, la imagen saldrá del Santuario de Las Nazarenas y recorrerá avenidas como Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda, lo que generará desvíos para autos privados, taxis y buses. La ATU informó que el Metropolitano y los corredores Azul y Morado operarán con rutas alternas, mientras varias estaciones permanecerán cerradas. Autoridades piden a los ciudadanos planificar sus viajes, ya que miles de fieles abarrotarán el Centro Histórico durante la procesión.



00:00 - 00:27 Ruta de la procesión

00:36 - 01:02 Vehiculos restringidos y rutas alternas

01:03 - 01:42 Metropolitano, corredor azul y morado

01:42 - 02:03 Medidas a tomar en cuenta

02:03 - 02:20 ¿Crees que los desvíos están bien organizados?



LaRepública



