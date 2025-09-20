¡ATENCIÓN! Conoce los desvíos por la procesión Señor de los Milagros 2025 LR
Señor de los Milagros 2025 procesión en Lima con desvíos y cierres de calles. Este sábado 4 de octubre, la imagen saldrá del Santuario de Las Nazarenas y recorrerá avenidas como Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda, lo que generará desvíos para autos privados, taxis y buses. La ATU informó que el Metropolitano y los corredores Azul y Morado operarán con rutas alternas, mientras varias estaciones permanecerán cerradas. Autoridades piden a los ciudadanos planificar sus viajes, ya que miles de fieles abarrotarán el Centro Histórico durante la procesión.
00:00 - 00:27 Ruta de la procesión
00:36 - 01:02 Vehiculos restringidos y rutas alternas
01:03 - 01:42 Metropolitano, corredor azul y morado
01:42 - 02:03 Medidas a tomar en cuenta
02:03 - 02:20 ¿Crees que los desvíos están bien organizados?
desvios señordelosmilagros cierredecalles peru lima
desvios señor de los milagros
calles cerradas señor de los milagros
cierre de calles señor de los milagros
rutas alternas señor de los milagros
iglesia las nazarenas
señor de los milagros
procesion señor de los milagros
desvios atu
