GRABADO el 14-05-2025

Adulta mayor iba a caminar 8 cuadras para tomar bus, pero reportero de Latina la ayudó

La señora Teresita, de 73 años, va constantemente al hospital Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Pese a que hoy había paro de transportes, y no sabía si es que iba a conseguir carro para ir, decidió arriesgarse. Afortunadamente, llegó, pero luego de su cita iba a caminar 8 cuadras. El equipo de Latina escuchó su dramática situación y decidió jalarla..



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

PROTESTA EN ARGENTINA: TENSIÓN EN MANIFESTACIÓN DE JUBILADOS.

EL ÚLTIMO ADIÓS A JOSÉ 'PEPE' MUJICA: FUNERAL DEL EXPRESIDENTE DE URUGUAY.

PARO DE TRANSPORTISTAS: MANIFESTANTES LLEGAN A LA AVENIDA ABANCAY.

Pistas bloqueadas, llantas quemadas y trenes suspendidos: Así se vive el paro en varias regiones.

Sicarios asesinan a pareja de 'La Diabla': Carmen Ostos se encuentra en prisión.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA: MIÉRCOLES 14 DE MAYO DEL 2025.

"Tenemos que apoyar al paro": Comerciantes de Gamarra divididos entre protestas y trabajo.

Futbolista y taxista son asesinados de 30 disparos.

Taxistas exigen seguir trabajando en nuevo aeropuerto Jorge Chávez: "Quedamos sin opción de trabajo".

NUEVO GABINETE DE MINISTROS TOMA JURAMENTO: EN VIVO DESDE PALACIO DE GOBIERNO.

Eduardo Arana asume como nuevo premier: Así fue el juramento del reemplazo de Adrianzén.

Eduardo Arana, extitular de Justicia, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros del Perú.

Comerciantes cierran puestos y pocos clientes van: Así están 2 mercados durante paro de transportes.

"Prácticamente están coaccionados": Dirigente anuncia que el paro continuará hasta el Congreso.

Adulta mayor iba a caminar 8 cuadras para tomar bus, pero reportero de Latina la ayudó.

Además hoy día 14 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.