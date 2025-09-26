GRABADO el 26-09-2025

ENCENDIDOS 26/09/2025

Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.

ENCENDIDOS 26 de SEPTIEMBRE de 2025





ENVIVO ALIANZA LIMA: ¿NOTA APROBATORIA PARA SU PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL? 3ENCANCHA.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 26/09/25 ECONOMIAXTODOS.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 26/09/2025 FCCRPP.

¿Cuál es la nota de Alianza Lima en torneos internacionales? SEGMENTO TocoYMeVoy.

La presidenta Dina Boluarte declaró para RPP tras clausura de Perumin 37 ROTATIVARPP DESPACHO.

"La Policía nos impide el recorrido":transportistas en SJL no logran llegar al Congreso ROTATIVARPP.

Clausura Perumin: lo que nos dejó la convención minera más importante de Latinoamérica RPPDESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 26/09/2025 ROTATIVARPP.

Perumin 37: Dina Boluarte brinda discurso en la clausura ROTATIVARPP DESPACHO.

Perumín 37 concluye con un enfoque en sostenibilidad y desarrollo del sector minero RPPDESPACHO.

ENVIVO ALIANZA LIMA QUEDÓ ELIMINADO DE LA COPA SUDAMERICANA ¿BUENA CAMPAÑA? TOCOYMEVOY.

ENVIVO ENCENDIDOS 26/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

Ministro Ángel Manero aclara sus polémicas declaraciones sobre minería y agricultura ENCENDIDOSRPP.

Torsa y su apuesta por la tecnología para una mina MÁS SEGURA: ¿De qué trata? ECONOMIAXTODOS.

Congreso Mundial de Skål se celebra en Sudamérica después de 30 años ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

