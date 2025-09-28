GRABADO el 28-09-2025

Huancavelica: Sistema de agua en abandono

Más de 200 pobladores del barrio de Hatun Pampa, en la provincia de Acobamba de la región Huancavelica, cansados de esperar el apoyo del Gobierno Regional, decidieron construir por su cuenta un sistema de agua entubada, ante la indiferencia de las autoridades.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Huancavelica Agua Pobladores

Desde Exitosa Noticias

La Victoria: Comerciantes proyectan aumentar sus ventas en un 60 por la primavera.

Trujillo: Así se vive la magia del Corso Primaveral.

Plaza San Martín luce con normalidad tras marcha de la generación Z y transportistas.

Sangre en plena fiesta: Paramonga vive el dolor de la violencia.

Norte Chico: Extorsión, sicariato y narcotráfico acechan a la población.

Huancavelica: Sistema de agua en abandono.

Transportistas emplazan al gobierno regional de Junín: 20 días para ordenar el sector.

Huancayo: Pobladores exigen culminar obra JU 103.

Huancayo: Madre pide justicia y verdad por su hijo.

Huancayo: Promotor musical pierde la vida.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 11 - CIENCIANO VS ALIANZA LIMA.

Junín: Más de 1800 colegios en riesgo.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 28/09/25.

Lambayeque: Hallan en Chiclayo a ciudadano colombiano extraviado.

Vecinos de Chiclayo reclaman por colapso de desagües.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

La Victoria: Comerciantes proyectan aumentar sus ventas en un 60 por la primavera

video

Trujillo: Así se vive la magia del Corso Primaveral

video

Plaza San Martín luce con normalidad tras marcha de la generación Z y transportistas

video

Sangre en plena fiesta: Paramonga vive el dolor de la violencia

video

Norte Chico: Extorsión, sicariato y narcotráfico acechan a la población

video

Huancavelica: Sistema de agua en abandono

video

Transportistas emplazan al gobierno regional de Junín: 20 días para ordenar el sector

video

Huancayo: Pobladores exigen culminar obra JU 103

video

Huancayo: Madre pide justicia y verdad por su hijo

video

Huancayo: Promotor musical pierde la vida

video

LIGA 1 EN VIVO FECHA 11 - CIENCIANO VS ALIANZA LIMA

video

Junín: Más de 1800 colegios en riesgo

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 28/09/25

video

Lambayeque: Hallan en Chiclayo a ciudadano colombiano extraviado

video

Vecinos de Chiclayo reclaman por colapso de desagües

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 29 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo