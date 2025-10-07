GRABADO el 07-10-2025

LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos

TODO QUEDÓ REGISTRADO La Copa Perú vivió este fin de semana uno de sus episodios más lamentables. En los minutos finales del partido entre Diablos Rojos de Huancavelica y Alianza Pisco, se desató una violenta gresca que dejó varios jugadores heridos. El descontrol fue tal que algunos hinchas ingresaron a la cancha, y la Policía no logró controlar la situación. Los hechos ocurrieron en el estadio Teobaldo Pinillos de Pisco, en la región Ica. Hinchas de Diablos Rojos denunciaron que aficionados del equipo rival agredieron a miembros del comando técnico y a jugadores de su equipo. El directorio de la liga departamental de fútbol de Huancavelica condenó lo ocurrido y exigió sanciones.



