GRABADO el 04-10-2025

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha

La denominada marcha de sacrificio que emprendieron autoridades y ronderos desde Tayabamba, provincia de Pataz, rumbo a Lima, se vio interrumpida en la ciudad de Chimbote en Áncash. El alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, fue detenido junto a 16 ronderos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un operativo que ha generado controversia y denuncias de hostigamiento.

Denuncian hostigamiento constante

Uno de los acompañantes del burgomaestre transmitió en vivo el momento de la intervención a través de las redes sociales del propio alcalde. En la transmisión denunció que, desde hacía tres días, eran seguidos por motos lineales y camionetas sin identificar.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la SUAT y Depincri, quienes interceptaron la caravana que acompañaba al alcalde. La versión policial señala que durante la intervención se hallaron armas de fuego en una de las camionetas del grupo, cuyos ocupantes no presentaron permisos de porte. Ante ello, los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Buenos Aires, en Chimbote, para las diligencias correspondientes.

El alcalde Mariños fue detenido junto con 16 ronderos, lo que generó protestas entre sus seguidores, quienes afirmaron que la marcha tenía un carácter pacífico y buscaba visibilizar las demandas de la provincia de Pataz.

Mariños anuncia candidatura presidencial

En medio del incidente, el alcalde sorprendió al anunciar su intención de postular a la presidencia de la República en el año 2031. Según expresó, su participación en la política nacional respondería a la necesidad de defender a los pueblos olvidados de la sierra y de la minería ilegal.

La caminata de sacrificio, que se inició en Tayabamba, buscaba llamar la atención del Gobierno central sobre la situación crítica de la provincia, azotada por la violencia vinculada a la minería informal y el abandono estatal.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

lalibertad policiaperu pataz aldocarlosmariños marchadesacrificio pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

