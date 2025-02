Mototaxista sobrevivió a accidente tras ser alcanzado por auto fuera de control en la avenida Los Ángeles, en Ate. Chofer del vehículo particular fue detenido por agentes de la comisaría de Vitarte por manejar en aparente estado etílico. Familiares del mototaxista piden ayuda legal y atención médica para padre de familia.



Suscríbete gratis a La República y entérate de las noticias del Perú en vivo: https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZ



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho Escríbenos al WhatsApp de La República wa.me/51941000000.



#URPI #LaRepública #EnVivoLR



Ate

Accidente de tránsito

Mototaxi

Noticias adicionales en La República - LR+

Gran incendio en el Gran Manchester afecta a vehículos pesados #VLRP

Una familia entera ha fallecido tras colapso de techo en Real Plaza Trujillo #lr #shorts

Hombre daña piedra de los doce ángulos en Cusco #vlrp

Los congresistas que limitaron el cierre del Real Plaza Trujillo: FP y APP en la lista |#LR

Velan restos de policía, su esposa e hija que fallecieron en derrumbe | #EnVivoLR

🔴 German Elections 2025 LIVE: Official vote count and results | CDU, AfD and SPD | #EnDirectoLR

Auto a excesiva velocidad impacta contra mototaxi en Ate | #EnVivoLR

Reportan caída de estructura metálica del puente Ricardo Palma #lr #shorts

Tragedia en Real Plaza de Trujillo: posibles causas que provocaron derrumbe | #LR

Familia completa muere tras colapso de techo en el Real Plaza Trujillo | #LR

Avioneta cae en zona residencial en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima. #lr #shorts

Sobreviviente cuenta segundos de terror durante el derrumbe en Real Plaza Trujillo | #LR

Denuncian a Carlos Rodríguez Pastor por caída de techo en Real Plaza Trujillo. #lr #shorts

Velan a Harumi Carbajal, trabajadora de Ripley fallecida en tragedia del Real Plaza Trujillo | #LR

La VERDAD sobre la Vía Expresa Sur: ¿Progreso o Desastre? #NewsLR

Además hoy día 24 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.