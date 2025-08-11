GRABADO el 11-08-2025

PROMETE SACUDIR AL GOBIERNO Comparsa ayacuchana estrena clip contra Dina Boluarte y el Congreso

SIGUEN ALZANDO SU VOZ La comparsa Sublevación Fajardina de Ayacucho estrenó un nuevo videoclip en protesta contra el gobierno y la difícil situación que vive el Perú. El carnaval le canta al Congreso, al Gobierno de Dina Boluarte y a sus autoridades locales. La comparsa, que se hizo viral en los carnavales ayacuchanos, resultó ganadora del XLVI Festival de Autores y Compositores y del I Festival de Marcos Musicales de Comparsas Tradicionales.



Un videoclip de: QUENACHO PRODUCCIONES Lima - 2020





Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

