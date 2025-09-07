GRABADO el 07-09-2025

Loreto: Izan bandera colombiana en comunidad peruana de la triple frontera en el Putumayo ShortRPP

En Loreto, comunidad de la triple frontera amaneció con la bandera de Colombia izada en territorio peruano.

El hecho ocurrió en la plaza principal de Tres Fronteras (Putumayo) y generó protesta entre los pobladores, quienes exigen mayor presencia del Ejército.



La bandera fue retirada horas después, pero la población reclama abandono del Estado en la zona.



¿Qué opinas de esta situación en plena frontera?



Loreto TripleFrontera Putumayo



