Sobrinos, sabemos que te quedaste con ganas de mas aguadito como les encanta, así que hemos preparado un programa totalmente especial, con lo que no salió de la primera parte de la entrevista a "el maestro" #ÑolSolano. No te puedes perder esta segunda parte que va a estar de candela, mas anécdotas de futbol y momentos que lo marcaron a lo largo de su carrera. #trome #lafedecuto



00:00 INICIO

02:27 - ÑOL SOLANO RECUERDA A SU PADRE Y SUS MEJORES MOMENTOS EN EL BARRIO

06:38 - ÑOL SOLANO SE SIENTE UN PRIVILEGIADO LUEGO DE HABER JUGADO DE JOVEN CON GRANDES CRACKS

12:13 - ÑOL SOLANO LE TIENE UN CARIÑO ENORME A MUNI YESPERA QUE SALGA DE ESE MAL MOMENTO QUE VIVE

14:17 - ÑOL SOLANO NOS HABLA ACERCA DE EL PREMIO QUE OBTUVO EN MUNI Y LOS ENTRENAMIENTOS EN CRISTAL

17:50 - ÑOL SOLANO Y LA EXIGENCIA QUE DADA ESTAR EN UN CLUB TAN GRANDE COMO SPORTING CRISTAL

20:25 - ÑOL SOLANO NOS HABLA SOBRE COMO ERA EL VESTUARIO CON JULINHO Y EL CONEJO REBOSSIO

21:22 - ÑOL SOLANO Y LA VEZ QUE DIEGO MARADONA LE PUSO LA CHAPA DE “EL MAESTRITO”

21:57 - ÑOL SOLANO NOS CUENTA SOBRE LOS DEFENSORES CON QUIEN ESTUVO EN EL VESTUARIO DE BOCA JUNIORS

24:49 - ÑOL SOLANO NOS HABLA ACERCA DE LA CIUDAD TAN BELLA QUE ES NEWCASTLE Y EL ACENTO TAN PARTICULAR

25:52 - ÑOL SOLANO RECUERDA EL GOLAZO DE TIRO LIBRE QUE LE MARCÓ A PETER SCHMEICHEL

28:27 - ÑOL SOLANO Y EL “PALO” A AL CÓNDOR MENDOZA POR NO APRENDER EL IDIOMA CUANDO JUGÓ EN EL EXTERIOR

29:47 - SOLANO CONFIESA QUE SE QUISO IR DE LA FINAL DEL 2009 LUEGO QUE REYNOSO LO SACÓ AL MEDIO TIEMPO

31:07 - SOLANO NOS HABLA SOBRE SU HINCHAJE Y CARIÑO QUE LE TIENE AL SPORT BOYS DEL CALLAO

32:36 - SOLANO NOS COMENTA SOBRE UNA ANÉCDOTA QUE VIVIÓ CON CARLOS KUKIN FLORES

34:25 - SOLANO NOS DA SU OPINÓN ACERCA DE LA ACTUALIDAD DEL FÚTBOL EN NUESTRO PAÍS Y LO MAL QUE VAMOS

42:22 - SOLANO Y TODO LO QUE VINO DESPUÉS DEL RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL Y SU NUEVA ETAPA DE DT



