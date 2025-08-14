GRABADO el 14-08-2025

Colombia: atentan contra congresista el mismo día del funeral de Miguel Uribe El Comercio

El congresista colombiano Julio César Triana sufrió un atentado armado en el departamento del Huila el mismo día en que Colombia despedía al senador y presidenciable Miguel Uribe, asesinado en un mitin el pasado 7 de junio. Triana, firme crítico del gobierno de GustavoPetro, viajaba por carretera cuando hombres armados dispararon contra su vehículo con pistola y fusil.



Gracias al blindaje, sobrevivió ileso. El gobierno envió un helicóptero para su evacuación y ordenó operativos contra las disidencias de las FARC lideradas por IvánMordisco. La escalada de violencia política revive los fantasmas de décadas pasadas y genera alarma a menos de un año de las elecciones.



