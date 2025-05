GRABADO el 24-05-2025

EsSalud: asegurados forman largas colas y reportan caída del sistema de citas

Una larga fila de personas, muchas de ellas desde la madrugada, fue la escena que se repitió este sábado en las afueras del Hospital Aurelio Díaz Ufano, en San Juan de Lurigancho. Decenas de asegurados de EsSalud, entre ellos numerosos adultos mayores, denunciaron el colapso del sistema de citas del seguro social, que les impidió acceder a atención médica pese a haber esperado durante horas en el frío.



La indignación fue evidente en los testimonios recogidos. No hay sistema, repetían los pacientes con frustración, señalando que, pese a madrugar, solo recibieron como respuesta que el sistema estaba caído y no había más que hacer. Una asegurada resumió el sentir general: Es una desgracia con letras mayúsculas, en negritas y subrayada.



El problema no fue exclusivo de este hospital. En otros establecimientos como el hospital Pablo Bermúdez, en Jesús María, también se reportaron fallas. En ambos lugares, el fastidio fue acompañado de reclamos por la demora generalizada: hay pacientes que esperan uno o dos meses por una consulta, y muchos ni siquiera logran agendar una.



EXIGEN PRONTA SOLUCIÓN



La situación, aunque agravada el fin de semana, no es nueva. Usuarios de Essalud vienen denunciando desde hace meses que el sistema no da abasto y que conseguir una cita médica se ha convertido en una tarea desesperante, a pesar de que aportan mensualmente a su seguro personal. Hoy más que nunca, exigen soluciones urgentes a un sistema de salud al señalar que se sienten abandonados.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 24/05/2025



Desde 24 Horas

