GRABADO el 13-08-2025

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía

En el complejo Nuevo Amanecer, del distrito de La Esperanza, agentes de seguridad ciudadana intervinieron a varios sujetos sorprendidos sustrayendo cobre de cables de telefonía. El ilícito dejó el tendido dañado y los restos esparcidos sobre la vía pública.

Este delito, además de ser recurrente, provoca afectaciones en el servicio de telecomunicaciones para cientos de usuarios.

Las autoridades locales indicaron que hechos similares se han reportado en otros distritos de Trujillo, lo que evidencia la existencia de bandas dedicadas a este tipo de robo. La Policía ya investiga si los detenidos pertenecen a una red criminal más amplia.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

