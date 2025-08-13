GRABADO el 13-08-2025

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía

En el complejo Nuevo Amanecer, del distrito de La Esperanza, agentes de seguridad ciudadana intervinieron a varios sujetos sorprendidos sustrayendo cobre de cables de telefonía. El ilícito dejó el tendido dañado y los restos esparcidos sobre la vía pública.



Este delito, además de ser recurrente, provoca afectaciones en el servicio de telecomunicaciones para cientos de usuarios.



Las autoridades locales indicaron que hechos similares se han reportado en otros distritos de Trujillo, lo que evidencia la existencia de bandas dedicadas a este tipo de robo. La Policía ya investiga si los detenidos pertenecen a una red criminal más amplia.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en teleférico.

Pelea callejera entre dos mujeres alarma a transeúntes.

Explosión y doble amenaza en pollerías de Vista Alegre.

¡Terrible! Hallan cuerpo sin vida de dos menores.

Gral. Llerena descarta secuestro de censista.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.