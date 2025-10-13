José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada
José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada.
General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles.
DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI.
¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván .
¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !.
INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA.
¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.
¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.
Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.
¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.
Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.
Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .
Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.
Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .
Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
