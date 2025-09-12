GRABADO el 12-09-2025

Hoy se conmemoran 33 años dela captura de Abimael Guzmán

Con motivo de los 33 años de la captura de Abimael Guzmán, una ceremonia fue celebrada en la histórica calle Tarata. En 1992, dicho lugar fue escenario del atentando ejecutado por las huestes de Sendero Luminoso.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Víctor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola debería asumir como comandante Gral. de la PNP.

Américo Gonza: Perú Libre no tuvo nada que ver con el gobierno de Pedro Castillo.

PJ suspende por 18 meses al comandante general PNP Víctor Zanabria por caso 'Policías Albañiles'.

Juan José Santiváñez nunca debió retornar al Gabinete, señala Américo Gonza: "Es insalvable".

Américo Gonza rechaza reforma de pensiones y plantea derogarla: "No tiene nada de moderno".

Demanda de amparo de Unidad Popular "nunca debió proceder", señala Lucas Ghersi.

Unidad Popular podría desatar caos en el calendario electoral tras fallo del PJ, señala Ghersi.

Santiváñez viajó a Suiza con permiso temporal del PJ: Medida quebró estabilidad jurídica.

Santiváñez en la mira: Audios atribuidos al ministro revelan presunta influencia en el TC.

Hoy se conmemoran 33 años dela captura de Abimael Guzmán.

Conductores de buses 'Sol de Oro' temen trabajar por extorsiones.

Cusco: caen tres funcionarios municipales por corrupción.

Chiclayo: denuncian demora en informe sobre muerte de madre e hija.

¿El tamaño importa? Sexólogo desmiente mitos.

Archivo de denuncia contra Boluarte fue por "el mal camino que tomó la Fiscalía", señala ministro.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.