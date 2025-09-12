GRABADO el 12-09-2025

Hoy se conmemoran 33 años dela captura de Abimael Guzmán

Con motivo de los 33 años de la captura de Abimael Guzmán, una ceremonia fue celebrada en la histórica calle Tarata. En 1992, dicho lugar fue escenario del atentando ejecutado por las huestes de Sendero Luminoso.

Hoy se conmemoran 33 años dela captura de Abimael Guzmán.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

