GRABADO el 20-09-2025

Lambayeque: UNPRG recuperan más de 80 hectáreas invadidas PASÓ EN EL PERÚ

Más de 400 policías participaron del operativo de recuperación de más de 80 hectáreas propiedad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

La intervención, que incluyó la demolición de estructuras con ayuda de maquinaria pesada, se desarrolló de manera pacífica, luego que se demostrara que familias habían ocupado el área propiedad de la casa de estudios.

Coordinaciones previas entre las autoridades de la universidad y la Policía Nacional permitieron un adecuado plan de liberación de la zona.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

