Cajamarca inicia paro regional porvías y contra la minería ilegal
En diálogo con Exitosa, Marino Flores, presidente del Comité de Lucha de Cajamarca, indicó que este paro exige la acción inmediata del Estado en diferentes obras viales abandonadas como el aeropuerto de Jaén. Además, exigieron que se renegocie los contratos mineros para que la población sea beneficiada.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
