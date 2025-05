GRABADO el 18-05-2025

César Campos: El gobierno de Dina Boluarte se va a ir sin pena ni gloria

En entrevista con Panorama, el analista político César Campos afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte deberá enfocarse en asegurar una transición democrática y ordenada de cara a las elecciones generales del 2026. Según Campos, el actual gobierno no ha dejado una huella significativa en el país y, por ello, considera que se va a ir sin pena ni gloria.



Respecto al reciente viaje de la mandataria al Vaticano para asistir a la entronización del Papa León XIV, el analista opinó que, si bien no fue el momento más oportuno debido a la situación interna del país, su participación en dicho evento contribuye a reforzar la imagen internacional del Perú al señalar que estar entre los más altos dignatarios del mundo es clave para mostrar a nuestro país.



Sobre el nombramiento del nuevo gabinete liderado por Eduardo Arana, César Campos señaló que no representa un cambio sustancial respecto al equipo anterior encabezado por Gustavo Adrianzén. No obstante, expresó su deseo de que este nuevo consejo de ministros logre una gestión eficiente en la etapa final del mandato de la presidenta de la República, Dina Boluarte.



SOBRE OLA CRIMINALIDAD EN CHANCAY



Finalmente, en relación a la creciente ola de inseguridad en Chancay, el analista político atribuyó la situación a la falta de una estrategia efectiva del gobierno para combatir al crimen organizado. En su opinión, esta crisis evidencia el debilitamiento del Estado frente a las mafias que operan en diversas regiones del país y que golpea severamente a la ciudadanía.





