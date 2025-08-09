GRABADO el 09-08-2025

Violento enfrentamiento entre barristas deja casas, comercios y vehículos afectados en Los Olivos

Momentos de tensión vivieron vecinos del asentamiento humano Cinco Estrellas, en Los Olivos, por el violento enfrentamiento, la tarde de ayer, entre presuntos barristas, quienes se lanzaba insultos, piedras, botellas de vidrio y otros objetos.



El suceso se registró en el cruce de la calle Los Conquistadores y el jirón 31 de julio, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Angélica Gamarra. Viviendas, comercios y vehículos terminaron con los vidrios rotos, puertas y ventanas dañadas, etc.



MAYOR SEGURIDAD



Según los moradores, unas 150 personas, en su mayoría muchachos, estuvieron involucradas en el feroz enfrentamiento que se prolongó por más de media hora. Algunos de los jóvenes tenían sables y otros objetos punzocortantes.



Vecinos piden mayor seguridad, señalan que es la cuarta vez que ocurre un enfrentamiento entre supuestos barristas sin embargo, consideran que este ha sido el más violento, afortunadamente el hecho no dejó víctimas que lamentar.

Desde 24 Horas

