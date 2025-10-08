GRABADO el 08-10-2025

EE.UU. SE PREPARA PARA ATAQUES SELECTIVOS, DRONES Y MISILES CONTRA VENEZUELA RADAR24

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia de EE. UU., en conversación con radar24 sostuvo que las operaciones estadounidenses en Venezuela podrían configurarse como ataques muy específicos contra objetivos narcoterroristas, empleando medios aéreos o tecnológicos sin necesidad de tropas en tierra. Basó su argumento en precedentes legales de administraciones pasadas, incluida la de Barack Obama, a través de leyes como la Ley de Poderes de Guerra y el Título 50, usados tras el 11 de septiembre de 2001 para neutralizar amenazas transnacionales. Romero también interpreta la movilización de milicianos y fuerzas militares del régimen como expresión del nerviosismo ante una posible ofensiva estadounidense. Aunque algunos senadores demócratas cuestionan la autoridad presidencial para realizar operaciones letales sin autorización del Congreso, esos precedentes han permitido acciones similares en el pasado. En este video te explicamos los fundamentos legales, riesgos y repercusiones de esta estrategia y por qué Venezuela podría estar en la mira de una nueva forma de intervención militar. Venezuela EEUU narcoterrorismo operacioneslegales Trump inteligencia conflicto precedentes



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EEUU narcoterrorismo Romero Trump operacionesmilitares precedentes legalidad inteligencia



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



inteligencia de EE.UU.

operaciones en Venezuela

ataques sin tropas

narcoterrorismo

Título 50 EE.UU.

Ley de Poderes de Guerra

precedentes legales Obama

movilización militar Venezuela

autorización presidencial

Senado EE.UU.

conflicto VenezuelaEEUU

uso de la fuerza aérea

intervención no terrestre

crisis venezolana

seguridad nacional EE.UU.

Desde Diario Gestión

EE.UU. SE PREPARA PARA ATAQUES SELECTIVOS, DRONES Y MISILES CONTRA VENEZUELA RADAR24.

DIOSDADO CABELLO AMENAZA AL PUEBLO PARA OCULTAR SU AISLAMIENTO I radar24.

¿Por qué MADURO apuro la activación del PLAN INDEPENDENCIA 200 contra ESTADOS UNIDOS? Gestión.

Noticias 8 de octubre: MADURO ACTIVA PLAN INDEPENDENCIA 200 PARA DEFENDERSE DE EEUU Noticiero.

¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR? Gestión.

LA HORA DE NICOLÁS MADURO LLEGÓ, ESTADOS UNIDOS VA POR SU CAPTURA I radarclips.

CHAVISMO USA EL MIEDO PARA MANTENERSE EN EL PODER.

Noticias de 7 de octubre: RUBIO CONVENCE A TRUMP Y CORTAN DIALOGO EEUU-VENEZUELA Noticiero.

LOS VENEZOLANOS SOMOS RESILIENTES Y ESPERAMOS LA TRANSICIÓN.

¿Cuáles son los líderes mundiales que festejaron el cumpleaños de PUTIN? Gestión.

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS Gestión.

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24.

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión.

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.