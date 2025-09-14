GRABADO el 14-09-2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Asesinan a obrero y hallan su cuerpo en un basural: Su pareja estaría vinculada con el crimen.

"Debieron poner algo para contener ese muro": Derrumbe de muro de concreto deja 3 obreros muertos.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Experto en Ciberseguridad explica el 'spoofing' o suplantación de identidad..

Alejandro Neyra sobre la riqueza cultural y los problemas sociales y políticos presentes en el Perú.

Popy Olivera sobre Valentín Paniagua como presidente del Congreso y presidente de la República.

Preguntas rápidas con Paul Martin .

Dina Boluarte anuncia que no se opondrá y está de acuerdo con un nuevo retiro de AFP..

Nuevos detalles del accidente en el que un bus terminó atravesado por baranda en Vía de Evitamiento..

Estuve dos meses sin caminar": Paul Martin y el accidente que casi destruye su vida.

Ataque en discoteca 'Peña Viejo Verde', en San Juan de Lurigancho, deja dos personas fallecidas..

Sicarios asesinaron a chofer de combi, una bala impactó contra una vendedora ambulante.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Papa León XIV cumple 70 años y una delegación peruana se hizo presente..

Caen 30 integrantes de la banda Los Trujillanos tras asesinar a mineros en frontera con Ecuador.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

Asesinan a obrero y hallan su cuerpo en un basural: Su pareja estaría vinculada con el crimen

video

"Debieron poner algo para contener ese muro": Derrumbe de muro de concreto deja 3 obreros muertos

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Experto en Ciberseguridad explica el 'spoofing' o suplantación de identidad.

video

Alejandro Neyra sobre la riqueza cultural y los problemas sociales y políticos presentes en el Perú

video

Popy Olivera sobre Valentín Paniagua como presidente del Congreso y presidente de la República

video

Preguntas rápidas con Paul Martin

video

Dina Boluarte anuncia que no se opondrá y está de acuerdo con un nuevo retiro de AFP.

video

Nuevos detalles del accidente en el que un bus terminó atravesado por baranda en Vía de Evitamiento.

video

Estuve dos meses sin caminar": Paul Martin y el accidente que casi destruye su vida

video

Ataque en discoteca 'Peña Viejo Verde', en San Juan de Lurigancho, deja dos personas fallecidas.

video

Sicarios asesinaron a chofer de combi, una bala impactó contra una vendedora ambulante

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Papa León XIV cumple 70 años y una delegación peruana se hizo presente.

video

Caen 30 integrantes de la banda Los Trujillanos tras asesinar a mineros en frontera con Ecuador

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 14 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo