GRABADO el 07-08-2025

Las 5 del día: Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras

Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.

Estas son las noticias de hoy:

Presidenta Boluarte clausuró el Invest Day Perú en Japón

Perú impulsa potencial comercial por más de US 1,100 millones en Japón

Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras

Posición peruana sobre isla Chinería es sólida

Machu Picchu: boletos virtuales agotados hasta septiembre




Desde Agencia de Noticias Andina

Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Isla Chinería: ¿a quién le pertenece la zona en disputa?.

Perú asegura pase a cuartos de final en los Panamericanos de Vóley.

Perú asegura pase a cuartos de final en los Panamericanos de Vóley.

Andina en Regiones: largas colas para comprar boletos a Machu Picchu tras nuevo protocolo.

Las 5 del día: Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Normas Legales: Iglesia San Pedro de Ilabaya es declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

La minería peruana se recupera ¿Cómo lo está logrando?.

Presentan libro sobre regímenes laborales especiales en el Perú.

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Revisión de inscripción de partidos para elecciones generales en su momento decisivo.

FIL Lima 2025 ofrece libros para todos los gustos.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

