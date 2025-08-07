GRABADO el 07-08-2025

Las 5 del día: Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras

Presidenta Boluarte clausuró el Invest Day Perú en Japón



Perú impulsa potencial comercial por más de US 1,100 millones en Japón



Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras



Posición peruana sobre isla Chinería es sólida



Machu Picchu: boletos virtuales agotados hasta septiembre









Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Isla Chinería: ¿a quién le pertenece la zona en disputa?.

Perú asegura pase a cuartos de final en los Panamericanos de Vóley.

Andina en Regiones: largas colas para comprar boletos a Machu Picchu tras nuevo protocolo.

Las 5 del día: Japón reafirma interés de invertir en ferrocarriles, aeropuertos y carreteras.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Normas Legales: Iglesia San Pedro de Ilabaya es declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

La minería peruana se recupera ¿Cómo lo está logrando?.

Presentan libro sobre regímenes laborales especiales en el Perú.

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Revisión de inscripción de partidos para elecciones generales en su momento decisivo.

FIL Lima 2025 ofrece libros para todos los gustos.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

