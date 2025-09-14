GRABADO el 14-09-2025

Venezuela acusa a EE. UU. de triplicar vuelos de aviones espía LR

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de intensificar vuelos de aviones espía sobre el Caribe, incluso en horas de la noche y madrugada. Señaló la presencia de aeronaves de inteligencia, tanqueros y un avión RC-135, lo que calificó como una amenaza de guerra contra la región.



Caracas denunció también el sobrevuelo de un E-3 Sentry AWACS y la retención de un barco atunero venezolano por parte de la Marina estadounidense. En medio de crecientes tensiones, Maduro acusa a Washington de buscar un cambio político, mientras Trump advierte que derribará aeronaves si percibe una amenaza.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



venezuela

estados unidos

venezuela estados unidos

trump maduro

vladimir padrino lopez



LaRepública

PROBLEMAS POLICIALES Sin Guion con Rosa María Palacios.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 12 septiembre EnDirectoLR.

Venezuela acusa a EE. UU. de triplicar vuelos de aviones espía LR.

Incidente en España: Protesta propalestina en La Vuelta deja 22 heridos y dos detenidos LR.

¡CONTRADICCIONES! Dina Boluarte apoya el retiro de fondos pese a rechazo del MEF HLR.

ULTIMAHORA: VENEZUELA denuncia vuelos espía de EE.UU. Noticias del 14 de septiembre de 2025 LR.

¡EN MEDIO DE PROTESTAS! Dina sorprende cantando al papa León XIV su cumpleaños HLR.

Aliado de Nicolás Maduro habría negociado entregarlo a EE.UU., según Jaime Bayly LR.

UNIVERSITARIO VS MELGAR FECHA 8 LIGA 1 2025 Líbero.

EEUU sacudido por los ASESINATOS de Charlie Kirk y refugiada ucraniana LR.

Ibai Llanos visitará Perú para entregar trofeo del Mundial de Desayunos LR.

¡LO SABÍAN! Informe reveló que conocían el mal estado del tren antes de traerlo a Perú HLR.

Incendio en el Misti: plan de salud y autoridades en alerta EnVivoLR.

ASI CELEBRÓ SUS 70 AÑOS EL PAPA LEÓN XIV LR.

María Corina Machado señala que el fin del régimen de Maduro está cerca LR.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.