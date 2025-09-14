GRABADO el 14-09-2025

Venezuela acusa a EE. UU. de triplicar vuelos de aviones espía LR

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de intensificar vuelos de aviones espía sobre el Caribe, incluso en horas de la noche y madrugada. Señaló la presencia de aeronaves de inteligencia, tanqueros y un avión RC-135, lo que calificó como una amenaza de guerra contra la región.

Caracas denunció también el sobrevuelo de un E-3 Sentry AWACS y la retención de un barco atunero venezolano por parte de la Marina estadounidense. En medio de crecientes tensiones, Maduro acusa a Washington de buscar un cambio político, mientras Trump advierte que derribará aeronaves si percibe una amenaza.

