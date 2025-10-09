GRABADO el 09-10-2025

Audiencia Pública del Pleno del JNE 09 de Octubre de 2025

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026.

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025.

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años! .

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años .

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral.

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular? .

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?.

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

