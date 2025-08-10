GRABADO el 10-08-2025

Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio

Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía este domingo, dejando al menos un muerto y decenas de heridos. El epicentro se localizó en Sindirgi, provocando el derrumbe de 16 edificios, cuatro de ellos habitados, incluido uno de tres plantas en el centro de la ciudad. El sismo se sintió en Estambul y la turística Esmirna, generando pánico entre la población.



Equipos de rescate lograron sacar con vida a varias personas de entre los escombros. El temblor, registrado poco antes de las 8 p.m. hora local, fue seguido por unas 20 réplicas de entre 3,5 y 4,6 grados. Turquía, atravesada por varias fallas geológicas, ha sido escenario de graves catástrofes sísmicas en el pasado.



noticiashoy breakingnews internacionales Turquía terremoto



