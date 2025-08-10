Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio
Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía este domingo, dejando al menos un muerto y decenas de heridos. El epicentro se localizó en Sindirgi, provocando el derrumbe de 16 edificios, cuatro de ellos habitados, incluido uno de tres plantas en el centro de la ciudad. El sismo se sintió en Estambul y la turística Esmirna, generando pánico entre la población.
Equipos de rescate lograron sacar con vida a varias personas de entre los escombros. El temblor, registrado poco antes de las 8 p.m. hora local, fue seguido por unas 20 réplicas de entre 3,5 y 4,6 grados. Turquía, atravesada por varias fallas geológicas, ha sido escenario de graves catástrofes sísmicas en el pasado.
noticiashoy breakingnews internacionales Turquía terremoto Sindirgi Estambul Esmirna sismo rescate
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
terremoto en Turquía 6,1
sismo en Sindirgi Turquía
terremoto deja un muerto en Turquía
edificios derrumbados en Turquía
rescate de sobrevivientes en Turquía
réplicas tras terremoto Turquía
temblor se siente en Estambul y Esmirna
destrucción por sismo en Turquía
terremoto en el oeste de Turquía
Sindirgi epicentro del terremoto
fallecidos por sismo en Turquía
magnitud 6,1 Turquía
pánico en Estambul por temblor
Turquía fallas geológicas
catástrofes sísmicas en Turquía
operativos de rescate en Turquía
daños materiales por terremoto
temblor causa heridos en Turquía
terremoto con epicentro en Sindirgi
sismo Turquía agosto 2025
Desde EL COMERCIO
Muerte de Miguel Uribe Turbay: Congreso de Colombia le rinde homenaje póstumo EN VIVO.
Miguel Uribe muere: ¿quién es 'Chipi' y qué se sabe de los implicados en su atentado? El Comercio.
¿Por qué Israel planeó la ejecución de 5 periodistas de Al Jazeera en Gaza? El Comercio.
MELCOCHITA EN UNO MÁS EN VIVO.
Santa Rosa: colocan bandera colombiana en territorio peruano de isla Chinería El Comercio.
Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO.
Conflicto por isla Santa Rosa: Álvaro Uribe no apoya declaraciones de Petro Mirada de Fondo.
CURWEN apañador.
Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio.
Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio.
La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio.
Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio.
Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.
Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.
Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.
Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.