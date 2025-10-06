GRABADO el 06-10-2025

148 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones regionales y municipales 2026

Hasta la fecha, 148 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



El proceso avanza y cada vez son más los partidos y movimientos listos para competir por la representación regional y local.



