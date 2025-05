GRABADO el 19-05-2025

Fiscal de la Nación no asistió a Comisión de Justicia para responder por masacre en Pataz

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien debía responder por las acciones tomadas tras la masacre en Pataz, desistió en el último minuto y no acudió a la Comisión de Justicia del Congreso, a pesar de haber confirmado su participación inicialmente.



Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, expresó su rechazo a la ausencia de Espinoza. "Ella dijo que tenía otra agenda, pero no creemos esa versión. Era muy importante su presencia para informar a la población sobre el grave problema que representa la minería ilegal y las muertes que ha ocasionado", señaló. Asimismo, instó a la fiscal a asistir cordialmente a futuras invitaciones sin buscar excusas.



REACCIONES DESDE EL CONGRESO



En su lugar, Delia Espinoza envió a dos representantes ante la comisión, sin embargo, los integrantes decidieron no sesionar sin la presencia de la titular del Ministerio Público. El congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, criticó duramente la inasistencia de Espinoza: "Nunca viene cuando se la cita, ni siquiera para coordinar. Parece que se cree omnipotente y va por el camino equivocado".



La congresista Ruth Luque, de la bancada Democrático Popular, manifestó: "Hay una intención de desestabilizar cargos incómodos para ciertos sectores. El hecho de que no asista a una autoridad no es mérito para destituirla". La Comisión de Justicia informó que insistirá en citar nuevamente a la fiscal de la Nación para que comparezca y responda sobre las acciones adoptadas en relación a la masacre de Pataz.

Desde 24 Horas

