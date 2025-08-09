GRABADO el 09-08-2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 09 DE AGOSTO DEL 2025

24 HORAS Vendedora de tamales denuncia a sereno por llevarse su canastilla en San Isidro.

24 Horas Delincuentes desmantelan moderna camioneta estacionada en una calle del Callao.

La Libertad: MIMP coordina con diferentes entidades acciones para ubicar a censista desaparecida.

Caso Jaime Artica: dictan prisión preventiva contra crnl PNP investigado por violación sexual.

Megaoperativo contra el transporte informal: retiran más de 1,800 placas y licencias vehiculares.

Arana sobre violación de espacio aéreo: Ingreso de naves extranjeras debe ser con autorización.

Censo 2025: denuncian desaparición de censista de 31 años en La Libertad.

Violento enfrentamiento entre barristas deja casas, comercios y vehículos afectados en Los Olivos.

La Victoria: madre denuncia agresión y robo durante operativo municipal.

El Monstruo: dictan arresto domiciliario para madre de Erick Moreno Hernández.

Chiclayo: cubren con manta a recién nacido y lo abandonan en parque.

Chaclacayo: un muerto y varios heridos deja choque de vehículos conocidos como 'Chosicanos'.

Incendio consume almacén en Cercado de Lima: 15 unidades de bomberos atendieron emergencia.

Cañete: policías agreden brutalmente a dos mujeres durante desalojo.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

