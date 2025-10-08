GRABADO el 08-10-2025

Le lanzaron huevos, conos y sillas: Phillip Butters es recibido con insultos en Juliaca

El conductor y candidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, fue recibido con protestas e insultos este lunes en Juliaca (Puno), donde tenía prevista una serie de actividades proselitistas. Su visita se tornó caótica luego de que decenas de personas lo increparan por sus declaraciones sobre la masacre del 9 de enero de 2023, cuando 18 manifestantes murieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.



Todo comenzó en la mañana, cuando Butters acudió a una entrevista en Radio La Decana. Durante el programa, el periodista local le reclamó por los comentarios que había realizado en el pasado, en los que según dijo el comunicador habría terruqueado a los manifestantes que salieron a las calles aquel día. Ante el cuestionamiento, Butters decidió abandonar la entrevista y retirarse del set.



En la puerta del medio de comunicación lo esperaban unas 50 personas, quienes comenzaron a gritarle, insultarlo y exigirle disculpas públicas. La situación escaló rápidamente, obligando a que cinco policías llegaran al lugar, aunque tuvieron que replegarse ante la creciente tensión.



Con el paso de los minutos, más manifestantes se sumaron a la protesta, coreando frases como ¡El sur no está contigo! y recordando a las víctimas del 9 de enero. La presencia policial fue reforzada para evitar enfrentamientos.



LE LANZARON OBJETOS



Tras casi dos horas de encierro, Butters fue escoltado fuera del local por agentes policiales. Según periodistas locales, desde los techos de edificios cercanos le arrojaron agua, orina y diversos objetos mientras abandonaba el lugar.



La situación ha puesto en duda la agenda que el candidato tenía programada en Juliaca, ya que el rechazo social parece ser generalizado en calles y avenidas. Diversas transmisiones en vivo mostraron el ambiente hostil y las protestas en su contra.

