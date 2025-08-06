Noticias del 6 de agosto: DETIENEN A QUORNELIUS RADFORD TRAS TIROTEO EN EE.UU. Noticiero
El ejército estadounidense identificó al sargento QuorneliusRadford como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la base militar de FortStewart, en el estado de Georgia. El ataque dejó al menos cinco personas heridas, y aunque el atacante ya está bajo custodia, hasta el momento se desconocen sus motivaciones. Radford, de 28 años, tenía antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol. La base, hogar de la 3ªDivisióndeInfantería, confirmó que no hay amenazas activas para la comunidad tras su detención.
En el plano internacional, el presidente de Rusia, VladimirPutin, se reunió este miércoles en Moscú con el enviado exterior de confianza del expresidente DonaldTrump, el empresario SteveWitkoff. Según el asesor de política exterior YuriUshakov, el diálogo abordó dos temas principales: la crisisucraniana y las posibilidades de una futura cooperaciónestratégica entre EstadosUnidos y Rusia. El Kremlin calificó la reunión como útil y constructiva, aunque se reservaron detalles del contenido específico.
Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos informó a la Corte del Distrito Este de NuevaYork que no solicitará la penademuerte contra los narcotraficantes mexicanos IsmaelZambada, alias ElMayo, y RafaelCaroQuintero. La decisión fue comunicada por el fiscal federal JosephNocellaJr y forma parte de un acuerdo que también incluye a VicenteCarrilloFuentes. Los abogados defensores celebraron la resolución como un paso hacia un proceso judicial justo y equitativo.
En Alemania, las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente 17 mil personas tras el hallazgo de una bomba sin detonar de la SegundaGuerraMundial en la ciudad de Dresde. El artefacto explosivo fue descubierto durante obras de construcción y obligó a activar un amplio operativo de seguridad. La bomba ya fue desactivada sin incidentes, pero el suceso volvió a poner en evidencia los peligros latentes que aún persisten en zonas afectadas por el conflicto bélico.
noticiashoy breakingnews FortStewart QuorneliusRadford Putin Trump Witkoff Ucrania ElMayoZambada CaroQuintero Dresde bomba
tiroteo Fort Stewart Radford
sargento detenido ataque Georgia
Putin se reúne con enviado de Trump
reunión Moscú Ucrania cooperación
Witkoff Trump enviado especial
sin pena de muerte Zambada
Caro Quintero juicio Nueva York
Vicente Carrillo Fuentes caso
bomba Segunda Guerra Mundial Dresde
evacuación masiva Alemania
artefacto explosivo hallado Dresde
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
Entran en vigor ARANCELES HISTÓRICOS del 50 impuestos por TRUMP: ¿Cómo afectarán al mundo? Gestión.
REAPARECE de GUSTAVO PETRO tras POLÉMICA TERRITORIAL entre PERÚ y COLOMBIA EN VIVO.
¿Cómo afectarán los aranceles de Trump a la economía regional? RADAR 24 EN VIVO.
Noticias del 7 de agosto: TRUMP Y PUTIN SE REUNIRÁN / ARANCELES ENTRAN EN VIGOR Noticiero.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del jueves 7 de agosto 2025.
EE. UU. sanciona a India con nuevos aranceles por su relación comercial con Rusia Gestión.
ESCÁNDALO EPSTEIN: Congreso cita a BILL y HILLARY CLINTON en investigación RADAR24 EN VIVO.
La HISTORIA detrás de la DISPUTA por la ISLA SANTA ROSA de Loreto Gestión Shorts.
Noticias del 6 de agosto: DETIENEN A QUORNELIUS RADFORD TRAS TIROTEO EN EE.UU. Noticiero.
Identifican a SARGENTO que habría causado tiroteo en FORT STEWART Gestión.
Evacúan ciudad en ALEMANIA tras hallazgo de BOMBA de la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Gestión.
Kremlin califica como positiva reunión entre PUTIN y representante de TRUMP Gestión.
Noticias del 5 de agosto: EE.UU NO PEDIRÁ PENA DE MUERTE CONTRA EL NARCO MAYO ZAMBADA Noticiero.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del miércoles 6 de agosto 2025.
Gobierno de TRUMP anuncia que NO BUSCARÁ la PENA DE MUERTE contra el MAYO ZAMBADA Gestión.
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.