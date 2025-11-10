GRABADO el 10-11-2025

Incendio de gran magnitud en almacén de reciclaje desató el pánico en los vecinos

La municipalidad investiga la presunta ilegalidad del local.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Barristas descontrolado acaban con la vida de un militar por ser hincha de Alianza Lima.

Incendio de gran magnitud en almacén de reciclaje desató el pánico en los vecinos.

Franco Bravo: Programa del domingo 9 de noviembre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 8 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 7 de NOVIEMBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

Congreso de la República: ¿Quién sacó la cámara para el mitin de Keiko Fujimori?.

Madre es grabada por una vecina mientras golpeaba brutalmente a sus hijos.

¡EXCLUSIVO! Testigo clave del hackeo al MTC se pronuncia: "Pueden haber extraído bases de datos".

Ambulantes invaden y lotizan las calles de Mesa Redonda a puertas de la campaña por Navidad.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Noviembre de 2025.

Clan familiar que extorsionaba a transportistas amasó más de 2 millones de soles.

Gustavo Petro respalda a la presidenta de México: También soy persona 'non grata' en Perú.

Ministerio de Transportes anuncia plan de desvío en Ventanilla por enorme forado en la Av. Gambeta.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Barristas descontrolado acaban con la vida de un militar por ser hincha de Alianza Lima

video

Incendio de gran magnitud en almacén de reciclaje desató el pánico en los vecinos

video

Franco Bravo: Programa del domingo 9 de noviembre del 2025

video

Franco Bravo: Programa del sábado 8 de noviembre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 7 de NOVIEMBRE

video

Ocurre Ahora: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025

video

Congreso de la República: ¿Quién sacó la cámara para el mitin de Keiko Fujimori?

video

Madre es grabada por una vecina mientras golpeaba brutalmente a sus hijos

video

¡EXCLUSIVO! Testigo clave del hackeo al MTC se pronuncia: "Pueden haber extraído bases de datos"

video

Ambulantes invaden y lotizan las calles de Mesa Redonda a puertas de la campaña por Navidad

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Noviembre de 2025

video

Clan familiar que extorsionaba a transportistas amasó más de 2 millones de soles

video

Gustavo Petro respalda a la presidenta de México: También soy persona 'non grata' en Perú

video

Ministerio de Transportes anuncia plan de desvío en Ventanilla por enorme forado en la Av. Gambeta

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo