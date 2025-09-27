Agreden al productor periodístico Christian Rodríguez: Reconoció al agresor
El productor Christian Rodríguez fue atacado tras salir de un estudio de abogados en San Isidro. Denunció que intentaron embestirlo con una camioneta en la que viajaba junto a su esposa e hijo de 11 años. Luego fue golpeado violentamente hasta quedar en el suelo. Rodríguez responsabilizó a sus agresores de poner en riesgo la vida de su familia.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
PREVIA UNIVERSITARIO VS CUSCO FC EN EL MONUMENTAL.
El legado de Paul Flores: Carolina Jaramillo lleva su duelo con la música.
La ruta nocturna de Cusco: Cada bar tiene su propia personalidad.
En el corazón de Qori Kalis: Laguna crece mientras glaciar desaparece.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
ICE arresta a peruano con permanencia legal en Estados Unidos.
¡Luto nacional! Fallece Camucha Negrete a los 80 años.
Agreden al productor periodístico Christian Rodríguez: Reconoció al agresor.
Asesinan al cantante urbano Franco Danós dentro de una barbería en el Callao.
Bloquean vías en Lima por extorsiones: Transportistas temen perder la vida.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 27 DE SETIEMBE DEL 2025.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 27 DE SETIEMBRE DEL 2025.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, removió fiscales de casos 'Culebra', 'Rolex' y 'Diablo'.
'El Monstruo': Criminólogo detalla el perfil de Erick Moreno Hernández.
Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.