GRABADO el 03-10-2025

Expareja de Said Palao arremetió contra Macarena Vélez América Espectáculos (HOY)

Expareja de Said Palao arremetió contra Macarena Vélez (HOY)



¡QUÉ FUERTE!

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, arremetió contra Macarena Vélez y aseguró que vivió un calvario cuando la modelo fue pareja del padre de su hija.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Aleska, expareja de Said, arremetió contra Macarena

01:22 ¿Aleska vivió un calvario cuando Macarena fue pareja de Said?



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood América Espectáculos (HOY).

Expareja de Said Palao arremetió contra Macarena Vélez América Espectáculos (HOY).

Alessia Rovegno deslumbró en París como invitada de Karl Lagerfeld América Espectáculos (HOY).

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 02 DE OCTUBRE América Noticias.

DOMINGO AL DÍA Todos los rostros de El Monstruo shorts.

DOMINGO AL DÍA Periodista peruano pasó por 7 cárceles shorts.

Juan Manuel Cavero juró como ministro de Justicia Edición Mediodía Noticias Perú.

PJ ordena al Congreso otorgar pensión a Pedro Castillo Edición Mediodía Noticias Perú.

Transportistas acatan paro parcial por falta de seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.

Dina Boluarte evalúa emergencia en el sector transporte Edición Mediodía Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Se publicó cronograma del octavo retiro de AFP shorts.

Las víctimas de El Monstruo Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Pamela Franco y Christian Cueva muestra su amor shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Marcelo Tinelli se retractó y asegura que sigue con Milett Figueroa shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya tocaba molestar a su mejor amigo shorts.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.