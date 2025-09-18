¡ENLOQUECIÓ! DELIA ESPINOZA PIDE ELIMINAR FUERZA POPULAR INVITADO: WILBER MEDINA
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: / diario.expreso
Instagram: / diarioexpreso
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: / diarioexpreso. .
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...
Desde Diario Expreso
21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LAS FLORES AMARILLAS.
LA IZQUIERDA FARSANTE Y DELIA ESPINOZA ENLOQUECIÓ EDDIE FLEISCHMAN Y DOMINGO GARCÍA BELAUNDE.
DELIA ESPINOZA ES SUSPENDIDA 6 MESES POR LA JNJ INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.
¡JULIO VELARDE le dice NO al BCR! .
KEIKO FUJIMORI LE RESPONDE A DELIA ESPINOZA: "FISCAL POLITIZADA" INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.
¡ENLOQUECIÓ! DELIA ESPINOZA PIDE ELIMINAR FUERZA POPULAR INVITADO: WILBER MEDINA.
DELIA ESPINOZA PIERDE LOS PAPELES ANTE SU INMINENTE SALIDA DEL MP INVITADA: KATHERINE AMPUERO.
Eduardo Arana niega vínculos con audios relacionados a Juan José Santiváñez.
Rospigliosi llama desquiciada a Delia Espinoza por intentar evitar audiencia en la JNJ.
Rospigliosi anuncia fin de juicio a policías del caso Escuadrón de la Muerte.
Edwin Martínez llama blandengue al Congreso por citar a ministros por audios de Santiváñez.
Delia Espinoza AMENAZA a miembros de la JNJ .
DELIA ESPINOZA AMENAZA A MIEMBROS DE LA JNJ: "ACABARÁN PRESOS" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.
EXIGEN a alcalde a caminar DESCALZO como protesta contra su gestión loultimo noticiasperu.
ECONOMÍA DE PERÚ: CHEQUEO 2025.
Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.